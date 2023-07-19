Göztaşı ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan, etrafında iyilikleriyle bilinen İlkay Göztaşı vefat etti.
İlkay Göztaşı’nın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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