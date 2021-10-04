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Görneç’i üzen ölüm

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Görneç’i üzen ölüm
Görneç’i üzen ölüm
 
Görneç köyü sakinlerinden Cemal Cenalp hayatını kaybetti.  Cenalp’in vefat haberinin ardından başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu
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