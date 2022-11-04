Görneç yasta

Mesarya bölgesinin Beşparmak yamaçlarındaki güzel köylerimizden olan Görneç bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Görneç köyünün sevilen simalarından olan ve güler yüzlülüğü, yardımseverliğiyle bilinen Cemile Gülsev dün akşam hayatını kaybetti.
Gülsev bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Görneç Kabristanlığı’na defnedildi.
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