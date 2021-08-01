banner583
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
21 0
24 0
 
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
335 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
28 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
136 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
38 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
221 0
banner661

Görneç, Şensoy’a ağlıyor

banner476

banner666
Görneç, Şensoy’a ağlıyor
Serdarlı Belediyesi köylerinden Görneç bir sevilen simasını erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Görneç köyünün sevilen simalarından olan Türkay Şensoy  bu sabah hayatını kaybetti.
Şensoy’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Görneç Mezarlığı’na defnedilecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.