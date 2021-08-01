Görneç, Şensoy’a ağlıyor

Serdarlı Belediyesi köylerinden Görneç bir sevilen simasını erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Görneç köyünün sevilen simalarından olan Türkay Şensoy bu sabah hayatını kaybetti.
Şensoy’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Görneç Mezarlığı’na defnedilecek.
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