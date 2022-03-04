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Görneç 'Cemalidayı'sına ağlıyor

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Görneç 'Cemalidayı'sına ağlıyor
Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarındaki şirin köylerimizden Görneç bir çınarını daha kaybetti.
Görneç köyünün sevilen simalarından, yardımseverliğiyle tanınan 'Cemalidayı' lakaplı Cemal İnce dün akşam hayatını kaybetti.
86 yaşında hayatını kaybeden Cemal İnce'nin naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Görneç Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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