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Görneç bir çınarını daha kaybetti

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Görneç bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarındaki şirin köylerinden Görneç bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Görneç köyünün çınarlarından, sevilen insan Ayşe Akçagil hayata gözlerini yumdu.
Akçagil ikindi namazına müteakip Görneç Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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