banner913
banner932
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
22 0
Eczacıya cinsel saldırı
Eczacıya cinsel saldırı
176 0
 
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
28 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
26 0
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
79 0
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
29 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
35 0
banner1032

Gönyeli, Hüseyin amcasına ağlıyor

banner1020

banner974
Gönyeli, Hüseyin amcasına ağlıyor
banner971
Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’nin büyük ailelerinden olan Özksüzoğluları ailesinin sevilen, sayılan çınarlarından Hüseyin Yalçın Öksüzoğluları bugün vefat etti.
Öksüzoğluları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Gönyeli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.