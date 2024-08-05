Gönyeli, Hüseyin amcasına ağlıyor

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin büyük ailelerinden olan Özksüzoğluları ailesinin sevilen, sayılan çınarlarından Hüseyin Yalçın Öksüzoğluları bugün vefat etti.

Öksüzoğluları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Gönyeli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.



