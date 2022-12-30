Gönyeli Hüseyin amcasına ağlıyor

Gönyeli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’nin namı değer Saffet’i Hüseyin Cahit Yıldırımer hayatını kaybetti
Yıldırımer’in cenazesi bugün Gönyeli Camii’nde kılına öğle namazının ardından, Gönyeli Kabristanlığına defnedildi.
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