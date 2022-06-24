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Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
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Gönyeli bir değerini daha kaybetti

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Gönyeli bir değerini daha kaybetti
Gönyelinin sevilen iş adamlarından Olgun Aksaray bugün hayatını kaybetti. Akaray’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Olgun aksaray’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığına defnedilecek.
Gönyeli, sosyal ve kültürel yaşamına izleri unutulmaz, yerel yöneticiliği, sinemacılığı ile anımsanan, çok farklı alanlarda sorumluluk üstlenmiş, güzel bir insanı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
 
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