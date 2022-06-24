Gönyeli bir değerini daha kaybetti

Gönyelinin sevilen iş adamlarından Olgun Aksaray bugün hayatını kaybetti. Akaray’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Olgun aksaray’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığına defnedilecek.

Gönyeli, sosyal ve kültürel yaşamına izleri unutulmaz, yerel yöneticiliği, sinemacılığı ile anımsanan, çok farklı alanlarda sorumluluk üstlenmiş, güzel bir insanı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

