Gönyeli bir değerini daha kaybetti

Gönyeli sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin ilk Encümüen Başkanı, Gönyeli Spor Kulübü kurucularından olan bir Gönyeli sevdalısı olarak bilinen Hüseyin Zihni Ergüdenler bugün hayata gözlerini yumdu.

Terzi Hüseyin olarak bilinen ve 90 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Zihni Ergüdenler’in vefatı başta ailesi ve Gönyeli olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.

Ergüdenler yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.