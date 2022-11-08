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Gönyeli bir çınarını daha kaybetti

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Gönyeli bir çınarını daha kaybetti
Gönyeli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin sevilen simalarından olan 'Çoban Yusuf' olarak bilinen Yusuf Hacıoğulları dün hayataını kaybetti.
Milli mücadele yıllarında birçok hizmeti olan Gönyeli'nin simge isimlerinden Yusuf Hacıoğulları, Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları'nın da babasıydı.
Yusuf Hacıoğulları bugün Gönyeli Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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