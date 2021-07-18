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Gönendere Tülay ablasına ağlıyor

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Gönendere Tülay ablasına ağlıyor
Serdarlı Belediyesi'ne bağlı şirin köylerimizden Gönendere sevilen bir isimini kaybetmenin acısını yaşıyor.
Gönendere köyünün sevilen ailelerinden Yorgancı ailesinin yardımseverliği ve iyi ilişkileriyle bilinen ismi Tülay Yorgancı vefat etti.
Yorgancı'nın vefatı bölgede üzüntüyle karşılanırken, merhumenin yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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