Gönendere Osman abisine ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Gönenedere sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Serdarlı Belediyesi'ne bağlı Gönendere köyünün dürüst ve sevilen simalarından olan Osman Kulle dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Elektrik mühendisi olan Osman Kulle bugün kılınan öğle namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı'na defnedildi.

