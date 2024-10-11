Gönendere İsmail abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Gönendere sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi köylerinden Gönendere’nin sevilen, sayılan siması İsmail Özgürsoy dün vefat etti.

Özgürsoy’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Gönendere Camisi’nde kılınan Cuma namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı’na defnedildi.

