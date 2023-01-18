Gönendere Emine ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden olan Gönendere bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönendere köyünün sevilen simalarından ve çınarlarından olan Emine Konedralı bugün hayatını kaybetti.

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi Konedralı’nın vefatını şöyle duyurdu:

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Gönendere köyümüzün devrilmez çınarlarından bir tanesi olan “Emine Konedralı” ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah’tan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz.

