Gönendere Emine ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden olan Gönendere bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönendere köyünün sevilen simalarından ve çınarlarından olan Emine Konedralı bugün hayatını kaybetti.
Geçitkale -Serdarlı Belediyesi Konedralı’nın vefatını şöyle duyurdu:
Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Gönendere köyümüzün devrilmez çınarlarından bir tanesi olan “Emine Konedralı” ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah’tan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz.
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