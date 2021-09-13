Gönendere bir çınarını daha kaybetti

Gönendere köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.

Serdarlı Belediyesi köylerinden Gönendere köyünün sevilen, sayılan isimlerinden Mediha Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Hacıoğlu'nun vefatı başta Gönendere olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Mediha Hacıoğlu'nun yarın öğle namazına müteakip Gönendere köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.