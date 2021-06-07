Gökyiğit ailesi çınarını kaybetti

Aslen Baf'ın Poli kasabasıdan olan ve uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşamakta olan Vedat Gökyiğit bugün hayatını kaybetti.

Fotoğrafçılık Derneği (FODER) Başkanı Mehmet Gökyiğit'in de babası olan Vedat Gökyiğit 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Vedat Gökyiğit'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.

Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

