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Gökeri ailesinin acı kaybı

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Gökeri ailesinin acı kaybı
KKTC Berlin Temsilcisi Mustafa Kemal Gökeri’nin eşi Ekonomi ve Pazarlama uzmanı 60 yaşındaki Figen Gazi Gökeri yaşamını yitirdi.
Figen Gazi Gökeri, 2018 Yerel Seçimlerde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olmuştu.
Gökeri'nin zamansız vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. 
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