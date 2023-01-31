Göçmenoğlu ailesi yasta

Aslen Tuzla’lı olup Beyarmudu’nda ikamet eden Fatma Göçmenoğlu yaşamını yitirdi.

Merhum İsmail Göçmenoğlu’nun eşi olan Fatma Göçmenoğlu’nun cenazesi bugün Beyarmudu Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Beyarmudu mezarlığına defnedildi.