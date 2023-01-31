Göçmenoğlu ailesi yasta

Aslen Tuzla’lı olup Beyarmudu’nda ikamet eden Fatma Göçmenoğlu yaşamını yitirdi.
Merhum İsmail Göçmenoğlu’nun eşi olan Fatma Göçmenoğlu’nun cenazesi bugün Beyarmudu Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Beyarmudu mezarlığına defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.