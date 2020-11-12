Göçmenköy’ü üzen ölüm

Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Pembe Kırmızıgil vefat etti. Kırmızıgil’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Pembe Kırmızıgil’in cenazesi önceki gün saat 13.00’da Lefkoşa’da defnedildi.

