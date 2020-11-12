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Göçmenköy’ü üzen ölüm

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Göçmenköy’ü üzen ölüm
Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Pembe Kırmızıgil vefat etti. Kırmızıgil’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Pembe Kırmızıgil’in cenazesi önceki gün saat 13.00’da Lefkoşa’da defnedildi.
 
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