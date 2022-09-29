banner875
banner815
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
28 0
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
17 0
 
Denktaş ve Arıklı'nın
Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği
9 0
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
23 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
44 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
23 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
25 0
banner878

Göçmenköy, Turan abisine ağlıyor

banner476

banner825
Göçmenköy, Turan abisine ağlıyor
Göçmenköy dürüst ve mert bir emekçisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Göçmenköy sakini olan ve solcu kişiliğiyle bilinen ve bölge halkı tarafından sevilen bir isim olan Turan Şehsuvaroğlu vefat etti.
Şehsuvaroğlu bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.