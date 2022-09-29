Göçmenköy, Turan abisine ağlıyor

Göçmenköy dürüst ve mert bir emekçisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Göçmenköy sakini olan ve solcu kişiliğiyle bilinen ve bölge halkı tarafından sevilen bir isim olan Turan Şehsuvaroğlu vefat etti.
Şehsuvaroğlu bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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