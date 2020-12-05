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Göçmenköy, Raci dayısını kaybetti

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Göçmenköy, Raci dayısını kaybetti
Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinin sevilen ve tanınmış simalarından olan Mustafa Racioğlu bu sabah hayatını kaybetti.
Göçmenköy’de yıllarca elektrik işleri ile uğraşan ve özellikle genç kesimin yakın tanıdığı berber Kamil’in babası olan Mustafa Racioğlu’nun hayatını kaybettiği haberi sevenlerini üzdü. Gençlerin “Raci Dayı”sı Mustafa Racioğlu bugün saat 12:30’da Lefkoşa son yolculuğa uğurlandı.
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