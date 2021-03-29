Göçmenköy bir sevilen ismi daha kaybetti

Lefkoşa’da en yoğun yerleşim yerlerinden olan Göçmenköy bir değerli ismini daha kaybetmenin acısını yaşıyor.

İki gün önce Erdoğan Arpalıklı’nın vefatı ile yasa boğulan Göçmenköy, sevilen bir simasını daha kaybetti. Sezai Başpınar dün hayata gözlerini yumdu.

Sezai Başpınar’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonasında Yılmazköy Mezarlığı’na defnedildi.

