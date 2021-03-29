banner583
22 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
42 0
 
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
15 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
20 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
132 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
17 0
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
39 0
banner529
banner570

Göçmenköy bir sevilen ismi daha kaybetti

banner476

banner624
Göçmenköy bir sevilen ismi daha kaybetti
banner630
Lefkoşa’da en yoğun yerleşim yerlerinden olan Göçmenköy bir değerli ismini daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
İki gün önce Erdoğan Arpalıklı’nın vefatı ile yasa boğulan Göçmenköy, sevilen bir simasını daha kaybetti. Sezai Başpınar dün hayata gözlerini yumdu.
Sezai Başpınar’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonasında Yılmazköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.