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Göçeri, Hayrettin abisine ağlıyor

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Göçeri, Hayrettin abisine ağlıyor
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Beşparmak Dağlarının güney yamacındaki şirin köylerimizden biri olan Göçeri, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Göçeri(Bilelle) köyü sakin sakinlerinden, sevilen sayılan çınarından olan Hayrettin Gökalp bugün vefat etti.
Gökalp’in cenazesi bugün Göçeri Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Göçeri Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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