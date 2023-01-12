Göçeri Ahmet abisine ağlıyor

Göçeri köyünün sevilen, sayılan ismi Ahmet Bozalanlar hayata gözlerini yumdu.

Bozalanlar’ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Bozalanlar’ın cenazesi bugün öğlen namazından sonra Göçeri köyü mezarlığına defnedildi.

