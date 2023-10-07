Girne yasa boğuldu

Girne, sevilen, sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

CTP eski milletvekillerinden Dr. Hakan Ataker'in kıymetli eşi, Girne'nin sevilen siması ve gülen yüzüyle tanınan Gülseren Ataker bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Ataker'in vefatı başta ailesi ve Girne olmak üzere ülkeyi şok etti.