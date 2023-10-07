banner913
banner932
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
14 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
10 0
 
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
21 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
87 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
81 0
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
22 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
64 0
banner964

Girne yasa boğuldu

banner476

banner974
Girne yasa boğuldu
banner971
Girne, sevilen, sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
CTP eski milletvekillerinden Dr. Hakan Ataker'in kıymetli eşi, Girne'nin sevilen siması ve gülen yüzüyle tanınan Gülseren Ataker bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Ataker'in vefatı başta ailesi ve Girne olmak üzere ülkeyi şok etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.