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Girne sevilen bir simasını daha kaybetti

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Girne sevilen bir simasını daha kaybetti
Girne sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne'nin sevilen simalarından Doğan Türk Birliği üyesi ve taraftarı ÜNSAL GÜROK hayatını kaybetti.
Gürok yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
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