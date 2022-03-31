Girne sevilen bir simasını daha kaybetti

Girne sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne'nin sevilen simalarından Doğan Türk Birliği üyesi ve taraftarı ÜNSAL GÜROK hayatını kaybetti.
Gürok yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.