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Girne sevilen bir simasını daha kaybetti

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Girne sevilen bir simasını daha kaybetti
Girne’nin sevilen simalarından Rengin Batum dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Biri kız biri erkek olmak üzere iki evlat sahibi Rengin Batum’um cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Mezarlığında toprağa verilecek.
Girne bölgesinde sevilen bir kişi olan rengin Batum'un vefatı ailesi ve sevenlerinini üzüntüye boğdu.
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