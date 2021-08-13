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Girne'de şok eden ölüm

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Girne'de şok eden ölüm
Girne genç yaşata hayatını kaybeden sevilen bir simasının ölümüyle sarsıldı. Girne'deki Royal Beauty Center güzellik salonu işletmecilerinden Mert Şenoğlu evinde ölü olarak bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 17:00 sıralarında, Girne'de sakin 28 yaşındaki Mert ŞENOĞLU, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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