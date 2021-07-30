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Girne Ali abisine ağlıyor

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Girne Ali abisine ağlıyor
Girne sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar masa tenisi oynayan ve şampiyonlukları bulunan ayrıca Girne Halk Evi Kulübü başkanlığı yapmış olan sevilen sayılan kişilik Ali Tanoğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Ali Tanoğlu yarın önce Masa tensi Federasyonu'nda yapılacak tören sonrasında Girne'de Nurettin Ersin Paşa caminde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek.  
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