Gilanlıoğlu ailesinin acı günü

Gilanlıoğlu ailesinin büyüğü Enver Gilanlıoğlu bugün hayatını kaybetti.
Enver Gilanlıoğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Gilanlıoğlu’nun cenazesi yarın saat 10.30’da Mağusa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
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