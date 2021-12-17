banner762
banner753
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
219 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
 
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
190 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
82 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
574 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
137 0
banner661
banner726

Gilanlıoğlu ailesi çınarını kaybetti

banner476

banner714
Gilanlıoğlu ailesi çınarını kaybetti
banner721
Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın büyük ailelerinden olan Gilanlıoğlu’nun ailesinin çınarı Ayten Gilanlıoğlu dün hayatını kaybetti.
Ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğan 1934 doğumlu Ayten Gilanlıoğlu bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
Gilanlıoğlu ailesi yaklaşık 1 yıl önce de dede Enver Gilanlıoğlu’nu kaybetmişti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.