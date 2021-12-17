Gilanlıoğlu ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa’nın büyük ailelerinden olan Gilanlıoğlu’nun ailesinin çınarı Ayten Gilanlıoğlu dün hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğan 1934 doğumlu Ayten Gilanlıoğlu bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.

Gilanlıoğlu ailesi yaklaşık 1 yıl önce de dede Enver Gilanlıoğlu’nu kaybetmişti.

