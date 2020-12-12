Geride üç çocuk bıraktı

ABD’de bir kamyon, bisikletle gezen gruba arkadan çarptı, Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’i hayattan kopardı

ABD’de yaşayan üç çocuk babası 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet, LasVegas dışında 20 kişilik grupla bisikletle gezerken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet’le birlikte4 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandıKıbrıslı Türk Aksoy Ahmet, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ahmet’le birlikte 4 kişi daha hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.Kaza önceki sabah LasVegas dışında bir kamyon sürücüsünün, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Trajik kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu beş bisikletçi can verdi.ABD yetkilileri resmi olarak hayatını kaybeden dört erkek ve bir kadının adını henüz açıklamamasına rağmen, Ahmet Aksoy’un hayatını kaybeden bisikletçiler arasında olduğu öğrenildi.Aksoy Ahmet, 1991 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olmasının ardından hayatına İngiltere ve ABD’de devam etmişti. Üç çocuk babası olan Aksoy Ahmet, ABD’nin Nevada eyaletinde yaşıyordu.The New York Times’ın haberine göre, kamyon, sabah 09.30 sıralarında Searchlight’ın kuzey bölgesinde seyreden yaklaşık 20 bisikletçiye arkadan şiddetli şekilde çarptı.Nevada Otoban Devriyesi, beş bisikletçinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere dört bisikletçinin de yaralandığını bildirdi.Otoban Devriyesi ayrıca müfettişlerin kamyonun bisikletçi gruba neden çarptığını bilmediklerini ifade ederken, kamyonun yola çıkarak gruba çarptığını ve ardından da bisikletçilere eşlik eden Subaru Hatchback model bir araca vurduğunu belirtti. Subaru aracın önünde bir başka grup bisikletçinin seyretmekte olduğu da kaydedildi.Bisiklet gezintisini düzenleyen ve çarpışma sırasında bisikletçi arkadaşlarının önünde giden Michael Anderson büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti ve “İkisi gözlerimin önünde öldü. Bütün gündür ağlıyorum” dedi.Otoban Devriyesi Sözcüsü TravisSmaka, kamyon sürücüsünün olay yerinde kaldığını ve yürütülen soruşturma çerçevesinde iş birliği yaptığını söyledi.Smaka ayrıca sürücünün alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığına inandıklarını, soruşturmanın devam etmesinden dolayı şu ana kadar herhangi bir suçlama getirilmediğini belirtti.Aksoy Ahmet’dan geride acılı bir eş ve üç çocuk bıraktıAksoy Ahmet, bisiklet tutkunuyduKazanın meydana geldiği yerBisikletlere çarpan kamyon