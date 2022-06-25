Gerçek bir yurtseveri daha kaybettik

Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetti.KKTC'ye her alandas önemli katkılarda bulunan eski sendikacılardan Lütfi Özter hayatını kaybetti.Bir şehit çocuğu, Baf-Poli TMT eğitim komutanı, Öğretmen, Kurucuları arasında bulunduğu TÜRK –SEN’in Genel Sekreteri, ustası Necati Taşkın’la birlikte, TÜRK SEN Sosyal Konut beldesinin ön plandaki yaratıcısı, KKTC’nin kurucu meclis üyesi, Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri, Gazeteci, televizyon programcısı, Milli mücadelemizi yazdığı kitaplarla ve makalelerle belgesel biçimde anlatan bir değerdi.

LÜTFİ ÖZTER KİMDİR?

8 Nisan 1944, Melandra (Beşiktepe, Baf) doğumlu. 1962’de öğretmen olarak çalışma yaşamına atılan Özter 1968-1970 yurt dışında Telecomunication Teclmician (City Guilds) ile Surveying Mapping konularında ihtisas yaptı. Vatani görevini Tabur Eğitim ve Harekat Subayı olarak tamamladı. 1970- 1973’te Limni Maden Şirketi’nde çalıştı ve bu yıllarda sendikacılığın içine girdi. 1973’te Türk-Sen Genel Sekreter Yardımcısı görevini üstlendi. 1976’da aynı sendikanın genel ve mali sekreterliğine getirildi.

Lütfi Özter, 1985’te bu görevden istifa etti. Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. Sendikalarla kooperatiflerde etkin eylemlerde, çalışmalarda bulundu. Taşkınköy sosyal konut yapımını gerçekleştirenlerden birisidir.

Mücahit’in Günlüğü adlı eseri, kitaplaşmadan önce Kıbrıs Postası’nda tefrika edildi.