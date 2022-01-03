Gencer ailesine 10 gün içinde ikinci şok

Girne sakini olan ve çevresi tarafından sevilen bir aile olan Gencer ailesi 10 gün içinde ikinci şoku yaşadı.

Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Hasan Gencer’in ardından, eşi Müjde Hakan Gencer de dün hayatını kaybetti.

Uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü bildirilen Müjde Gencer'in vefatı derin bir üzüntü yarattı..

Girne sakinlerinden Hasan Gencer de 24 Aralık’ta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. UBP Girne Karakum Eski Örgüt Başkanı, 54 yaşındaki Gencer’in ölüm nedeni için otopsi yapılmıştı.