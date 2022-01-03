banner762
banner753
23 0
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
13 0
 
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
70 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
21 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
126 0
Allah korudu
Allah korudu
69 0
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
44 0
banner661
banner726

Gencer ailesine 10 gün içinde ikinci şok

banner476

banner714
Gencer ailesine 10 gün içinde ikinci şok
banner721

Girne sakini olan ve çevresi tarafından sevilen bir aile olan Gencer ailesi 10 gün içinde ikinci şoku yaşadı. 
Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Hasan Gencer’in ardından, eşi Müjde Hakan Gencer de dün hayatını kaybetti.
Uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü bildirilen Müjde Gencer'in vefatı derin bir üzüntü yarattı..

Girne sakinlerinden Hasan Gencer de 24 Aralık’ta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. UBP Girne Karakum Eski Örgüt Başkanı, 54 yaşındaki Gencer’in ölüm nedeni için otopsi yapılmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.