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Genç yaşta zamansız veda

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Genç yaşta zamansız veda
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Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden  28 yaşındaki Haydar Mumcu genç yaşta hayatını kaybetti.
Mumcu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Haydar Mumcu'nun cenazesi dün öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Mumcu, bir süre önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş ve  yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Haydar Mumcu'un ailesi başka hastalara hayat vermesi için beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı.
 
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