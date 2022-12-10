Genç yaşta zamansız veda

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden 28 yaşındaki Haydar Mumcu genç yaşta hayatını kaybetti.

Mumcu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Haydar Mumcu'nun cenazesi dün öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mumcu, bir süre önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Haydar Mumcu'un ailesi başka hastalara hayat vermesi için beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı.

