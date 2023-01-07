Genç yaşta hayata veda etti

Hayatının baharında yaşamını yitiren Dilem Gelin, tüm Kıbrıs'ı yasa boğdu...

Gelin, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, hayata gözlerini yumdu...

Amansız hastalığın teşhisi konulduğunda hamile olan Dilem Gelin, doktorlar bebeği alalım hemen tedaviye başlayalım dediklerinde kıyamadı ve bebeğini dünyaya getirmişti.