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Geçitkale yasa boğuldu

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Geçitkale yasa boğuldu
Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetti. 
Geçitkale Belediyesi emekli personeli Recep Yoran'ın eşi Gülenay Yoran bugün hayatını kaybetti.
Yoran yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.
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