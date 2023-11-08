banner913
banner932
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
28 0
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
16 0
 
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
11 0
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
19 0
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
217 0
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
175 0
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
21 0
banner964

Geçitkale, Suziye ablasına ağlıyor

banner476

banner974
Geçitkale, Suziye ablasına ağlıyor
banner971
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Geçitkale sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’nin sevilen ve güleryüzlü simalarından Suziye Türközü bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Türközü’nün cenazesi Geçitkale Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.