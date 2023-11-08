Geçitkale, Suziye ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Geçitkale sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’nin sevilen ve güleryüzlü simalarından Suziye Türközü bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Türközü’nün cenazesi Geçitkale Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
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