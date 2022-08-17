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Geçitkale ‘Hatik’ ablasını kaybetti

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Geçitkale ‘Hatik’ ablasını kaybetti
Kuzey Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale köyünde yardımseverliğiyle bilinen ‘Hatik’ abla olarak bilinen Hatice Darçı hayata gözlerini yumdu. Darçı yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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