Geçitkale Hanife ablasına ağlıyor

Geçitkale ve bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale'de sakin Hanife Esendağ bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bölge insanlarının sevip saydığı bir kişilik olan Hanife Esendağ, öğle namazına müteakip Geçitkale Mezarlığı'na defnedilecek.
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