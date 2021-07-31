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Geçitkale Fatma ablasına ağlıyor

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Geçitkale Fatma ablasına ağlıyor
Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Yavuz'un nenesi ve Geçitkale bölgesinin sevilen ismi yardımsever insanlarından Fatma Özacar dün tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Fatma Özacar'ın naaşı bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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