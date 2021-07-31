Geçitkale Fatma ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Yavuz'un nenesi ve Geçitkale bölgesinin sevilen ismi yardımsever insanlarından Fatma Özacar dün tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Fatma Özacar'ın naaşı bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.