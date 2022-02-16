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Geçitkale Emel ablasına ağlıyor

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Geçitkale Emel ablasına ağlıyor
Mesarya bölgesi köylerinden Geçitkale sevilen bir simasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale ve bölgede iyilikseverliği ve samimiyetiyle tanınan Emel Beşerler hayata gözlerini yumdu.
Beşerlerin cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Geçitkale Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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