Geçitkale bir değerini daha kaybetti

Mesarya bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden Geçitkale son üç gündür arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılıyor.
Geçitkale Belediyesi eski başkanlarından olan Ali Doygunel bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Geçitkale'de ve bölgede sevilen, sayılan bir sima olan Doygunwl'in vefatı üzüntüyle karşılandı.
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