Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale’nin sevilen isimlerinden Sunay İnebeyli bugün yaşamını yitirdi. Sunay İnebeyli‘nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

İnebeyli’nin cenazesi bugün Geçitkale Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Geçitkale Mezarlığı’na defnedildi.



