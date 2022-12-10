Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Geçitkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale'nin sevilen simalarından olan Kezban Kavunoğlu vefat etti.
Kavunoğlu, Geçitkale Camişsi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek.
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