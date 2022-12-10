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Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

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Geçitkale bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Geçitkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 
Geçitkale'nin sevilen simalarından olan Kezban Kavunoğlu vefat etti.
Kavunoğlu, Geçitkale Camişsi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek. 
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