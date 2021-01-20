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Geçitkale Atakol berberini kaybetti

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Geçitkale Atakol berberini kaybetti
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Geçitkale sakinlerinden ve uzun yıllardır Londra'da ikamet eden Mehmet Hüseyin Atakol hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Geçitkale'de berberlik yaparak yaşam süren daha sonra ise Londra'ya giden Atakol bugün vefat etti.
Atakol'un vefatı Geçitkale ve bölgesinde üzüntüye neden oldu.
 
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