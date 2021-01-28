banner583
banner590
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
19 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
22 0
 
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
24 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.7B 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
124 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
22 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
32 0
banner529
banner570

Gecekuşu ailesi yasta

banner476

Meriç köyü sakini 85 yaşındaki İbrahim Gecekuşu önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Gecekuşu ailesi yasta
banner601

Önceki gün sabah saat 05.30 sıralarında rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gecekuşu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
Gecekuşu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.
Öte yandan İbrahim Gecekuşu’nun cenazesi dün öğle namazına müteakip Meriç mezarlığına defnedildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.