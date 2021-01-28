Gecekuşu ailesi yasta

Meriç köyü sakini 85 yaşındaki İbrahim Gecekuşu önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



Önceki gün sabah saat 05.30 sıralarında rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gecekuşu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gecekuşu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Öte yandan İbrahim Gecekuşu’nun cenazesi dün öğle namazına müteakip Meriç mezarlığına defnedildi.

