Gaziveren Ali abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Gaziveren sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziveren köyünün yardımsever, iyi kalpli siması Ali Oksu dün hayata gözlerini yumdu.
Oksu’nun cenazesi bugün Gaziveren Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gaziveren Mezarlığı’na defnedildi.
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