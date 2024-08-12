Gazimağusa'yı şok eden ölüm

Gazimağusa Sosyal Konutlar Bölgesi, bu sabah meydana gelen üzücü bir olayla sarsıldı.

44 yaşındaki Burçin Ekmekçioğlu, yatağında bornoz giyili halde ölü olarak bulundu.

Cumartesi gününden beri haber alınamayan Ekmekçioğlu’nun cesedi, yakın bir arkadaşı tarafından kapının kırılmasıyla ortaya çıktı.

Arkadaşının kapıyı kırarak içeri girmesi sonucu fark edilen olay, mahallede büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Ekmekçioğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.