banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
10 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
28 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
40 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

Gazimağusa'yı şok eden ölüm

banner1020

banner1045
Gazimağusa'yı şok eden ölüm
banner971

Gazimağusa Sosyal Konutlar Bölgesi, bu sabah meydana gelen üzücü bir olayla sarsıldı.
44 yaşındaki Burçin Ekmekçioğlu, yatağında bornoz giyili halde ölü olarak bulundu.
Cumartesi gününden beri haber alınamayan Ekmekçioğlu’nun cesedi, yakın bir arkadaşı tarafından kapının kırılmasıyla ortaya çıktı.
Arkadaşının kapıyı kırarak içeri girmesi sonucu fark edilen olay, mahallede büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Ekmekçioğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.